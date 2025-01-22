نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مرموش يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المصري عمر مرموش خضع لاختبارات طبية شاملة تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي بصدد الإعلان عن التعاقد مع مرموش

وأكدت التقارير، أن مرموش اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت له اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع الإعلان عن صفقة انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف السيتي يوم الخميس القادم.

وأنهى المان سيتي اتفاقه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضم مرموش، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو إمتيازات.

وسيوقع المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما على عقود انضمامه إلى صفوف السيتيزنز حتي يونيو 2030.

وشارك عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في 26 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالها 20 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وكان المان سيتي قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع المدافع البرازيلي فيتور ريس قادما من بالميراس بمقابل 35 مليون يورو.