طريقة تحضير البسطرمة في منزلك بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 10:58 مساءً - مقدمة عن البسطرمة

البسطرمة هي واحدة من الأطعمة التقليدية اللذيذة التي يحبها الكثيرون حول العالم، وهي من الأطباق التي تتميز بنكهتها الفريدة والغنية. يعود أصلها إلى منطقة الشرق الأوسط وتمثل جزءًا من المأكولات المحلية في العديد من البلدان. وتحضير البسطرمة في المنزل يعتبر فكرة رائعة لمن يحبون الطهي وتجربة الوصفات الجديدة في أجواء مريحة.

المكونات اللازمة لتحضير البسطرمة

إذا كنت ترغب في إعداد البسطرمة في منزلك، فستحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية. إليكم قائمة بالمكونات التي ستحتاج إليها:

قطعة لحم بقري (يفضل أن تكون خالية من الدهون)

ملح خشن

بهارات مختلفة مثل الثوم البودرة، والفلفل الأحمر، والكمون، والبابريكا

فلفل أسود مطحون

ثوم مفروم

أوراق لوريل

حبل رفيع للربط

خطوات تحضير البسطرمة

تحضير اللحم

1. ابدأ بتنظيف قطعة اللحم جيدًا و إزالة أي دهون زائدة إن وجدت.

2. قم بعمل ثقب صغيرة في قطعة اللحم باستخدام سكينة حادة.

تتبيل اللحم

1. اخلط الملح الخشن مع البهارات المحضرة (الثوم البودرة، الفلفل الأحمر، الكمون، والبابريكا).

2. افرك قطعة اللحم جيدًا بهذا الخليط، وتأكد من تغطيتها بالكامل.

3. ضع اللحم المتبل في وعاء محكم الإغلاق واتركه في الثلاجة لمدة يومين وذلك لكي يتشرب النكهات.

التخمير والتجفيف

1. بعد مرور اليومين، اخرج اللحم من الثلاجة واغسله جيدًا لإزالة الملح الزائد.

2. قم بربط قطعة اللحم بإحكام باستخدام الحبل الرفيع.

3. علقها في مكان جيد التهوية وبعيد عن الرطوبة لكي تجف تمامًا، قد يستغرق ذلك من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

نصائح لضمان جودة البسطرمة

– تأكد من اختيار قطعة لحم عالية الجودة لضمان الطعم الرائع.

– يجب أن تتابع عملية التجفيف باستمرار للتأكد من عدم تكون العفن على اللحم.

– استخدام بهارات طازجة يعطي طعمًا أقوى وألذ للبسطرمة.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة، يمكنك الآن تحضير البسطرمة في منزلك بسهولة والاستمتاع بتذوق هذا الطبق الشهير بجودته ونكهته المميزة.