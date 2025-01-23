انت الأن تتابع خبر مفاجأة صادمة من العيار الثقيل .. لن تصدق ماذا يحدث لكليتك عند تناول الكركم لمدة ٣ ايام متتالية ؟؟.. مستحيل تصدق اللي هيحصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم يتميز بفوائد متعددة، والتي من بينها أنه مضاد للالتهابات ويؤدي نفس وظيفة المسكنات، ويعالج القولون التقرحي، فضلًا عن تحسين سكر الدم ويعالج مقاومة الأنسولين علاوة على ضبط ضغط الدم، إضافة إلى أنه يعالج الكوليسترول والدهون الثلاثية.

علاج لكل الأمراض

وأضاف سلامة، أن الكركم يعتبر خيارًا مثاليًا لكبار السن، لأنه يمنع الزهايمر ويساعد على التركيز، بالإضافة إلى أنه يعد مثاليا للبشرة والشعر والجلد والمفاصل مما يجعله علاج لكل الأمراض، كما أضاف أن المادة الفعالة الأساسية المسئولة عن كل فوائد الكركم هي “الكركمين”، والكركمين امتصاصه ضعيف جدًا في الكركم ولذلك لزيادة امتصاصة إلى 2000% لابد من إضافة الفلفل الأسود لأنه يحتوي على مادة “البيبامين” التي تزيد من امتصاص الكركمين، أو إضافته مع اللبن كامل الدسم أو زيت الزيتون أو السمن البلدي أو أي مادة دهنية.

حالات يحذر عليها تناول الكركم