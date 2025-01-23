نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: جراديسار قد يكون مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز.. وتصريحات كولر كارثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السلوفيني نيج جراديسار، الذي يلعب في الدوري المجري، قد يكون مفاجأة النادي الأهلي في مباراة بيراميدز بالدوري المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تعادل الأهلي مع فاركو جائز ووارد، ولكن الحصرة على شكل الأهلي والأداء وما وصل إليه الأداء الفني للفريق والذي لم نراه قبل 3 سنوات".

وتابع:" السلوفيني نيج جراديسار، قد يكون مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز يوم الأحد، وسيصل القاهرة خلال ساعات، وتم الإعلان في قناة الاهلي عن الانتهاء من أولى الصفقات بشكل رسمي".

وشدد:" كولر كان بدأ الموسم وهو مستقر على عدم وجود مدير كرة، ولكنه تفاجئ بوجود محمد رمضان كمدير رياضي، وهو ما أغضبه، كما أن رمضان أعلن عن تدعيمات للفريق ولكن كولر رفض التعاقد معهم".

وواصل:" كولر في المؤتمر الصحفي قال أنا لا أملك لاعبين أعمل ايه وده من أغرب التصريحات للمدير الفني، وهو خاض المباراة بتواجد لاعبين في مراكز غير مراكزها، وحسين الشحات لم أعرف مركزه فين في مباراة فاركو".

وشدد:" تصريح كولر كارثة، لأنه رفض صفقات في الصيف، وللأسف الإدارة وافقته، خاصة وأنه وافق على رحيل أحمد عبدالقادر وديانج، ورفض ضم قندوسي رغم تألقه مع سيراميكا كليوباترا".

وأردف:" أكرم توفيق يلعب مع الأهلي بسبب قلبه وقوة إلتحاماته خاصة وأنه لا يمتلك ي ماهرات، وكان هذا غير متواجد في لقاء اليوم".

واستكمل:" لا توجد أي جملة تكتيكية للأهلي أخر 7 مباريات، يقال أن هناك مدرب يعمل، وهناك لخبطة في التشكيل، وكولر بيخلص على محمد الشناوي ومصطفى مع بعض، بسبب اعتماده على الثنائي والتبادل بينهم في المباريات".

وزاد:" محمد الشناوي، تحرك متأخرًا في كرة هدف فاركو، وكان قادرًا على التصدي للكرة في حالة التحرك مبكرًا ثانية، والفريق أصبح لا يمتلك قوام أساسي بسبب كثرة التغييرات في التشكيل".

وأضاف:" الأهلي في الشوط الأول وصل للمرمي مرة وحيدة عن طريق كريم الدبيس، وفاركو كان يخترق دفاع الأهلي بكل سهولة".