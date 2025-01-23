العالم اليوم - السيسي يكشف عن تحديات توفير المنتجات البترولية في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 06:25 صباحاً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن الدولة تحتاج إلى 20 مليار دولار أو أكثر سنويا لتوفير المنتجات البترولية، في الوقت الذي يتم بيعها بالجنيه وليس بنفس القيمة بل أقل من قيمتها، موضحا أنه لو تم تسعير الوقود بقيمته الحقيقية سيكون سعره مختلفا عن سعره الحالي ".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مأدبة غداء أمس الأربعاء في الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والصحفيين والإعلاميين ورجال الشرطة.

وقال الرئيس السيسي " إننا تمكنا من الانتهاء من كل المطالب الموجودة بقطاعات الدولة المختلفة وما يتبقى هو استهداف أن يتساوى انفاقنا من الدولار مع مواردنا التي تأتي منه سواء كانت من تحويلات المصريين في الخارج أومن قناة السويس ".

وأكد أنه لكي يتم حل المشكلة الاقتصادية في مصر وارتفاع الأسعار لابد أن نعمل جميعا على أن تكون مواردنا من الدولار أكبر من انفاقنا"، موضحا أن الدولار هو عملة حرة تعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأضاف "إن لدينا مشكلتين في ملف واحد وهو الطاقة، تكمن في تدبير 20 مليار دولار للبترول والغاز والبوتاجاز "، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك نقاش كبير في هذا الموضوع، ولكن من المهم عندما تتحدث في موضوع خاص بمصر، فيجب أن يكون لديك تصور متكامل، لكي تستطيع أن تناقش بشكل موضوعي، أما خلاف ذلك سوف يكون الحديث غير صحيح وغير مطابق ..وأنا هنا أتحدث عن أمر واحد فقط ".

وقال إن "الدولة بتعدادها الكبير من السكان بحاجة إلى 10 ملايين طن قمح، وما بين 12 إلى 13 مليون طن ذرة ، إلى جانب الفول الصويا ، وزيت الطعام ، وغيرها ، سواء كان يتم هذا الأمر داخل مصر أو خارجها ".

وأشار إلى" أننا لم نشعر بهذا الأمر في فترة الأربعينات والخمسينات، لأن حجم الطلب على الدولار وقتها أو العملة الحرة لم يكن كثيرا"، وتساءل الرئيس لماذا ؟ وأجاب " لأن الريف المصري بحجمه آنذاك كان قادرا على تلبية مطالب الشعب المصري كله سواء على مستوى الريف أو كافة المراكز وفي الحضر ،وكلما زاد عدد السكان وقل إنتاجنا في الريف كلما كان هناك طلب على تلبية الفارق من الخارج".

وتابع الرئيس المصري: " لقد كان من الممكن في السابق أن يكفينا إنتاجنا من القمح والذرة وبعض المنتجات الأخرى كاللحوم والدجاج والبيض، أما الآن فلا يكفينا خاصة ونحن نتحدث على دولة عدد سكانها 120 مليون نسمة بحاجة إلى متطلبات يومية ".

وشدد الرئيس السيسي على أن " هدفنا هو أن تزداد قدراتنا وخيراتنا " لذلك اعتبرها معركة ليست ضد الدولار ولكن ضد نقص الدولار وذلك حتى تتضح الأمور ".

وقال الرئيس المصري "يجب علينا أن يتم الانتهاء من الطلب الأول الخاص بالدولار من الخارج، وهذا يعد هدفا استراتيجيا ورئيسيا للدولة وهو أن يتم تصفير الفرق بين طلبنا على الدولار وانفاقنا بالدولار".

موارد قناة السويس

وفي حديثه تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموارد قناة السويس، إذ قال إن موارد الحكومة من قناة السويس كانت تشكل "رقما معتبرا جدا"، وكانت تبلغ 10.5 مليار دولار قبل التطورات الأخيرة ، ولواستمرت الأمور بالشكل المعتاد الذي كنا نسير فيه، كنا قد وصلنا لمبلغ يتراوح ما بين 12 إلى 13 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن دخل قناة السويس بلغ العام الماضي 10 مليارات و 200 مليون دولار ، وكنا متوقعين العام الذي حدثت فيه المشكلة أن نصل الى 12 مليار و400 مليون دولار، ولكن بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، أصبح دخل القناة 4 مليارات بانخفاض 6 مليارات و200 مليون دولار أو قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

وقال الرئيس السيسي، إن" انخفاض هذا المبلغ كان له تأثيره علينا كدولة، وذلك بخلاف الأزمات الأخرى التي تحدث من حولنا وتتطلب منا أن نكون منتبهين ".