انت الأن تتابع خبر معلقة على الريق هاتخليك حصان طول اليوم!! .. فوائد جبارة عند مزج العسل بالمكسرات على صحتك وجسمك .. هاتخليك رهوان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف طبيب التغذية العلاجية بالقاهرة، الدكتور أحمد حامد، عن فوائد صحية مدهشة لتناول العسل والمكسرات على الريق يوميًا، مؤكدًا أن هذه العادة البسيطة يمكن أن تغير حياة الكثيرين بشكل إيجابي، خصوصًا مع اتباع نظام غذائي متوازن.

فوائد تناول العسل على الريق:

تعزيز المناعة: العسل يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للبكتيريا، مما يعزز مناعة الجسم ويجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

تحسين الهضم: تناول العسل على معدة فارغة يساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، حيث يعمل على تهيئة المعدة وإزالة السموم من الأمعاء.

زيادة الطاقة: يمنح العسل الجسم طاقة فورية بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يساعد على الشعور بالنشاط طوال اليوم.

فوائد المكسرات على الريق:

مصدر غني بالبروتينات والدهون الصحية: تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة تعزز صحة القلب وتخفض مستويات الكوليسترول الضار.

تحسين صحة الدماغ: المكسرات غنية بالأوميغا-3 والمغنيسيوم، مما يساعد في تحسين التركيز والذاكرة.

دعم صحة العظام: اللوز والجوز، على وجه الخصوص، يحتويان على الكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين لتقوية العظام.

فوائد الجمع بين العسل والمكسرات على الريق:

الدكتور أحمد يوضح أن تناول العسل مع المكسرات في الصباح يمنح الجسم مزيجا فريدا من العناصر الغذائية التي تعمل معًا لتحسين الصحة بشكل شامل، فالعسل يعمل كمصدر سريع للطاقة، بينما تمنح المكسرات شعورا بالشبع لفترة طويلة، كما أن هذا المزيج يعزز صحة البشرة، يدعم صحة القلب، ويساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

نصيحة الطبيب: