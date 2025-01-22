انت الأن تتابع خبر ضاع عمرك وانتي مكنتيش تعرفي..!! طريقة عمل صابونه البقدونس للبشرة الجافه والحساسه لتفتيح سبع درجات اكثر وازالة الخلايا الميته..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة الجافة والحساسة تحتاج إلى عناية خاصة ومكونات طبيعية لتغذيتها وتفتيحها دون التسبب في تهيجها، إذا كنتِ تبحثين عن حل فعال وآمن لبشرتكِ، فإليكِ طريقة عمل صابونة البقدونس التي تعد من أسرع وأفضل الحلول لتفتيح البشرة، إزالة الخلايا الميتة، وتجديد نضارتها، جربي هذه الوصفة، وستلاحظين النتيجة المدهشة فورًا.

فوائد البقدونس للبشرة الجافة والحساسة:

يحتوي البقدونس على العديد من الفوائد التي تجعله مثاليًا للبشرة الجافة والحساسة، فهو يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل فيتامين C وA، التي تساهم في تفتيح البشرة وتجديد خلاياها، كما يساعد البقدونس في إزالة الشوائب والخلايا الميتة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا وحيوية.

طريقة تحضير صابونة البقدونس:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق البقدونس المجفف أو عصير البقدونس الطازج

1/4 كوب من زيت الزيتون

1/4 كوب من زيت جوز الهند

1/4 كوب من صابون الجلسرين أو صابون طبيعي

1 ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

امزجي البقدونس مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند في وعاء.

قومي بتسخين الصابون في حمام مائي حتى يذوب، ثم أضيفي مزيج البقدونس والزيوت.

أضيفي العسل واخلطي المكونات جيدًا.

صبي الخليط في قالب صابون واتركيه ليجف تمامًا.

كيف تعمل هذه الصابونة؟

صابونة البقدونس تعمل على ترطيب البشرة الجافة بفضل الزيوت الطبيعية الموجودة فيها، كما يساعد البقدونس في تفتيح البشرة بشكل طبيعي، بينما يقوم العسل بترطيبها وتعزيز إشراقتها، وعند استخدام الصابونة بانتظام، ستلاحظين اختفاء الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة.

مزايا هذه الطريقة: