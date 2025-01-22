سفير مصر بجنوب أفريقيا يؤكد أهمية الدور البناء للجالية المصرية في تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 11:32 مساءً - أكد السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، أهمية الدور البناء الذي تضطلع به الجالية المصرية في جنوب أفريقيا بالتنسيق مع السفارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين الأفريقيين الشقيقين ويدعم تحقيق تطلعاتهما التنموية.

جاء ذلك خلال الحفل الموسع الذي استضافه السفير بمناسبة العام الجديد، بمشاركة بعض رموز الجالية المصرية وعائلاتهم من المقيمين في إقليم خاوتنج بجنوب أفريقيا.

وأشار السفير إلى حرص السفارة المصرية على التفاعل النشط مع الجالية المصرية في أرجاء جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، بغرض تقديم الخدمات القنصلية اللازمة على النحو المرضي لاحتياجات الجالية، مشيراً إلى مختلف قنوات التواصل المخصصة لهذا الغرض.