طريقة تحضير المحمرة السورية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 02:56 صباحاً - مقدمة

المحمرة السورية هي واحدة من أشهى المقبلات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. تعتبر المحمرة مزيجاً ممتازاً من النكهات الحادة والتوابل الشهية التي تميز المطبخ السوري. تتكون المحمرة أساسًا من الفليفلة الحمراء والجوز وزيت الزيتون، ولكن كل منزل قد يضيف لمسته الخاصة لتكون فريدة في المذاق.

المكونات الأساسية

لتحضير المحمرة السورية التقليدية، سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب فليفلة حمراء محمّصة ومقشرة

1 كوب جوز

ربع كوب بقسماط ناعم

نصف كوب زيت زيتون

2 ملعقة طعام من دبس الرمان

1 ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

فصّ ثوم مهروس

ملح حسب الذوق

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

تحضير الفليفلة الحمراء

1. قومي بغسل الفليفلة الحمراء جيدا ثم جففيها.

2. اشوي الفليفلة في فرن محمى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية حتى يتغير لون القشرة إلى الأسود.

3. بعد ذلك، ضعي الفليفلة المشوية في كيس بلاستيكي وأغلقيه بإحكام واتركيها لتبرد.

4. بعد أن تبرد الفليفلة، قشري القشرة الخارجية بسهولة.

إعداد مزيج المحمرة

1. في محضرة الطعام، ضعي الفليفلة المحمّصة والجوز واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. أضيفي البقسماط ودبس الرمان والفلفل الحار والكزبرة الجافة والثوم والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط.

3. اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

التقديم والتزيين

قدمي المحمرة السورية في طبق تقديم جميل. يمكنك تزيين الطبق ببعض حبوب الجوز الكاملة أو برش قليل من دبس الرمان وزيت الزيتون على الوجه لإضافة لمسة من اللون والنكهة. تعتبر هذه الوصفة مثالية لتقديمها مع الخبز العربي الطازج أو كوجبة خفيفة مع مقبلات أخرى مثل الحمص أو المتبل.

نصائح إضافية

– **النكهة الخاصة:** لإضافة نكهة مميزة، يمكنك تجربة إضافة قليل من الكمون أو الشطة حسب تفضيلاتك الشخصية.

– **التخزين:** يمكن تخزين المحمرة في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

استمتع بتحضير وتقديم المحمرة السورية اللذيذة، واجعل هذه الوصفة جزءًا من مائدتك العربية التقليدية.