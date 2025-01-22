انت الأن تتابع خبر «هتبهري الكل بجمالك!!»..مكون عجيب وسحري يجهله العديد.. لايخلو منه اي منزل ضعه على ليفة الاستحمام لتبييض الجسم كلة مثل القطن من استخدام واحد ..اليكم طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج بشرتنا إلى عناية خاصة لتظل صحية وجميلة، وترغب العديد من النساء في إيجاد طرق طبيعية لتفتيح بشرتهن وجعلها أكثر نعومة، لأن بعض منتجات التجميل قد تسبب مشاكل، قد تساعدك هذه المنتجات أثناء استخدامها، ولكن بمجرد التوقف عن استخدامها، يمكن لبشرتك أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، معًا، سنكتشف حلًا رائعًا لمساعدة بشرتك على أن تبدو مشرقة وجميلة بعد استخدام واحد فقط

تقشير البشرة

في بعض الأحيان تحتاج بشرتنا إلى القليل من المساعدة لتظل صحية ولامعة، وهناك طريقة تسمى بالتقشير، وهو ما يعني التخلص من الجلد الميت القديم، يمكننا عمل مزيج خاص للمساعدة في ذلك نحتاج إلى القليل من زيت الزيتون وقليل من عصير الليمون وبعض السكر البني، عندما نستخدم هذا المزيج، يمكن أن يجعل بشرتنا ناعمة وسلسة

طريقة تحضير المقشر في المنزل