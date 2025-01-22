الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة ونراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 02:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من اجتماع كل قيادات الدولة في شهر أكتوبر الماضي هو مراجعة الاستعدادات والخطط للدولة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى حفل عيد الشرطة الـ 73: "فى شهر 10 السنة اللى فاتت.. كان حصل اجتماع مع قيادات الدولة كلها.. المحافظين ومدير الأمن.. والقيادة الاستراتيجية.. كنا قولنا أن إحنا يعنى نراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا.. وكان المفروض أن اللى شوفتوا واصطفاف الشرطة على المستوي المركزي أو على مستوي المحافظات يتم تنفيذه خلال 3 شهور.. ونفس الكلام ينطبق على القنوات المسلحة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "فيه ناس كتير قالت ليه الاجتماع والمؤتمر ده؟؟ هو فيه حاجة.. لا مفيش حاجة.. الفكرة كدولة وزى ما قولت قبل كده مصر دولة كبيرة".