حملات لضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 04:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (5) قضايا "إتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (5متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

- ضبط قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

- تنفيذ عدد (615) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (5) قضايا "إتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3) قطع سلاح نارى بدون ترخيص .. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين " لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.