انت الأن تتابع خبر تاسع جولات الدوري .. تعادل إيجابي في شوط أول مثير بين الأهلي وفاركو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت نتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله الشوط الأول من لقاء الأهلي وفاركو ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب الاسكندرية ، لحساب منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت مجريات الشوط احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي في الدقيقة ١١ ، قبل أن يتم استدعاء حكم الساحة محمد معروف من تقنية الفار ليتراجع عن قراراه بعد مراجعة الفار.

وتكرر السيناريو في الوقت البديل إلا أن حكم الفار هذه المرة قام باستدعاء معروف لواقعة اشتبه في أحقية الأهلي بها الحصول على ركلة جزاء ليتم احتسابها بالفعل.

وتقدم المحترف المغربي زهير المترجي بهدف أول لصالح فاركو عند الدقيقة ٢٢ ، قبل أن يتعادل إمام عاشور في الوقت البديل من زمن الشوط من ركلة جزاء.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.