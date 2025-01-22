5 بدائل للزبدة تضمن صحة قلبك وتقلل الكوليسترول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 08:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الزبدة تعد جزءًا أساسيًا في العديد من المطابخ اليومية، لكنها تحتوي على الدهون المشبعة التي قد ترفع مستويات الكوليسترول وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لحسن الحظ، هناك بدائل صحية توفر طعماً مميزاً وقيمة غذائية عالية دون التأثير سلباً على صحة القلب.

زيت الزيتون: الدهون الصحية المفضلة

يعتبر زيت الزيتون غنياً بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، مما يجعله خياراً ممتازاً للطهي والخبز.

زيت جوز الهند: نكهة استوائية مميزة

زيت جوز الهند يمتاز بنكهته المميزة وقوامه الكريمي، ويمكن استخدامه كبديل للزبدة بنفس الكمية في العديد من الوصفات.

الأفوكادو المهروس: قوام كريمي طبيعي

الأفوكادو المهروس يعد بديلاً مثالياً للدهن أو الخبز، حيث يحتوي على دهون صحية تعزز صحة القلب.

زبدة المكسرات: غنية بالبروتين والدهون الصحية

مثل زبدة اللوز أو الكاجو، تضيف نكهة لذيذة وقيمة غذائية عالية، وهي مثالية للدهن أو الطهي.

الزبادي اليوناني: خفة ورطوبة

يمكن استبدال لزبدة بالزبادي اليوناني في المخبوزات، حيث يوفر قواماً خفيفاً ورطوبة.