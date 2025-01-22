نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يختتم زيارته إلى بلجراد بمحاضرة عن العلاقات المصرية الصربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، زيارته الرسمية إلى بلجراد مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء محاضرة بمؤسسة "كولارتس"، تحت عنوان "مصر وصربيا في عالم متغير".

المحاضرة شهدت حضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين الصرب، إضافة إلى أساتذة وطلاب جامعة بلجراد، وكذلك مجموعة من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في صربيا، إلى جانب أعضاء من الجاليتين المصرية والعربية في العاصمة الصربية.

وتناولت المحاضرة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وصربيا على مدار العقود الماضية.

كما استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر تجاه التحديات الإقليمية والدولية الحالية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.