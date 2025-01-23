نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتر ميلان يخطف ثلاث نقاط ثمينة من سبارتا براغ بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت الفريق الإيطالي إنتر ميلان ضد الفريق التشيكي سبارتا براغ، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب إيبيت ارينا.

ومنذ بداية المباراة وأعلن الفريق الإيطالي سيطرته الواضحة على أحداث الشوط الأول، حتى جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة عن طريق لأوتار مارتينيز، بصناعة اليساندرو باستوني.

وظل انتر ميلان متقدم بفارق هدف ولم يستطع لاعبو فريق سبارتا براغ تقليص النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

انطلقت صافرة الشوط الثاني وسط محاولات كبيرة من جانب الفريقين، يحتاج الفريق الإيطالي لتعزيز النتيجة بينما يحاول لاعبي الفريق التشيكي استغلال الفرص لإحراز الأهداف.

وفي الدقيقة 60 جاء الهدف الثاني عن طريق دينزل دومفريس، لكن توقف اللقاء وأعلن الحكم عن الغاء الهدف لوجود تسلل.

ظلت النتيجة بتقدم انتر ميلان بهدف نظيف حتي انتهي اللقاء لصالحه.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد انتر ميلان لـ 16 نقطة ويتواجد بالمركز الرابع، بينما يظل سبارتا براغ في المركز ال29 برصيد أربع نقاط.