نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا تاريخية.. باريس سان جيرمان يدك شباك مانشستر سيتي برباعية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تحقيق فوزا صعبا على نظيره مانشستر سيتي الانجليزي، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية هشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

سدد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، المدافع المغربي أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان كرة قوية، ليسجل الهدف الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وحاول لاعبو فريق باريس سان جيرمان إنهاء الشوط الأول بتسجيل هدف التقدم في شباك مانشستر سيتي ولكن دون جدوى.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز جاك جريليش لاعب فريق مانشيتر سيتي الانجليزي، الهدف الأول أمام باريس سان جيرمان عند الدقيقة 50.

ثم أضاف النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

وسجل عثمان ديمبلي هدف تقليص الفارق لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 56 بعد أسيست من باركولا.

ثم تمكن باركولا من إدراك هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، بتمريرة رائعة من دوي.

وسدد عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، في الدقيقة 70 كرة قوية، ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأحرز جواو نيفيس نجم فريق باريس سان جيرمان، الهدف الثالث في مرمى مانشستر سيتي الانجليزي، عند الدقيقة 78 بأسيست فيريرا.

ثم سجل غونسالو راموس الهدف الرابع لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.