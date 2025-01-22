الرياضة

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام باريس سان جيرمان

  • في حراسة المرمى: إيدرسون.
  • خط الدفاع: نونيز - مانويل أكانجي - روبن دياز - جوسكو جفارديول.
  • خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش - فيل فودين - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا.
  • خط الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا