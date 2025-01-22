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أحمد جودة - القاهرة - تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025 وخطوات إضافة المواليد الجدد (تفاصيل)

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل، حيث تزايدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول تفعيل بطاقة التموين2025، ويسعى المواطنون لمعرفة الخطوات الصحيحة لتفعيل البطاقة، بالإضافة إلى الاستفسار عن كيفية إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

وفيما يلي نستعرض لكم كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بتفعيل البطاقة وإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين.

خطوات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025

تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025

ويمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025 عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بزيارة موقع منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا . ثم قم بإختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية. ثم اضغط على خيار تفعيل بطاقة التموين. ثم أدخل البيانات المطلوبة بشكل دقيق. ثم انقر على «موافق» ثم «التالي» لاستكمال الخطوات. ثم ستصلك رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رمز التفعيل الخاص ببطاقتك.

ما هي شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؟

إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025، ويجب توافر مجموعة من الشروط من أجل إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، وهي كالآتي:

يجب أن تحتوي البطاقة التموينية على ثلاثة أفراد كحد أقصى، مع إمكانية إضافة فرد رابع في حال كانت الأسرة ضمن الفئات المستحقة للدعم. ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 2500 جنيه، ودخل صاحب البطاقة 3000 جنيه شهريًا. يجب ألا يقل عمر الأطفال المراد إضافتهم إلى البطاقة عن 4 سنوات.

وتعد هذه الشروط ضمن إطار تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع متطلبات تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025.

ما هي إمكانية إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا عبر بوابة مصر الرقمية؟

وفي الوقت الحالي، لا يمكن إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا عبر بوابة مصر الرقمية.

ومع ذلك، أعلنت المنصة الرسمية أنه من المتوقع أن يتم تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025 قريبًا مع توفير خدمات إضافية، منها إمكانية إضافة الأبناء بسهولة.

وأصبحت عملية تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025 أكثر سهولة من خلال خطوات بسيطة عبر بوابة مصر الرقمية السالف ذكرها مسبقًا.