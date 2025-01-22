الرئيس السيسي: بناء الدول يحتاج جهدا وتضحية وعملا وإخلاصا وتوفيقا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 11:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، إن كل البيانات والمعلومات بشأن بما تم إنجازه في مجال الطاقة بوزارات البترول والكهرباء والنقل، موجودة على موقع رئاسة الجمهورية وموقع مجلس الوزراء، ومواقع كل الوزارات المعنية.



وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة: "مع الوقت الناس نسيت.. القاهرة دي ماكنش هيتمشي فيها خالص.. وإسكندرية نفس الكلام وبقية المحافظات.. لكن دلوقتي الناس بتمشي لأنها مش حاسه بالمشكلة.. بناء الدول محتاج جهد ومحتاج تضحية وعمل وإخلاص وقبل ده كله توفيق.. طيب التوفيق يجي لما يكون القائمون على الأمر بياخدوا بأسباب الدنيا وكمان هما ناس صالحين".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "البنية المصرية قادرة على الانطلاق بالدولة لآفاق دول نامية، وفي كل القطاعات، لأننا استطعنا ننجز كل المطالب الموجودة في قطاعات الدولة المختلفة".