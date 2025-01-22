نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي لاحت له العديد من الفرص أمام فاركو، ولكن لم يتم تسجيل الأهداف بالشكل المطلوب.

تصريحات كولر بعد تعادل الأهلي

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بارتياحية، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور.

وأضاف: رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، واضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين.