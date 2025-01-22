أحمد غزي يكشف كواليس مسلسل «قهوة المحطة» رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف أحمد غزي، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، كواليس مسلسل «قهوة المحطة»، وذلك استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

أحمد غزي يكشف كواليس «قهوة المحطة» رمضان 2025

وشارك غزي لقطات من تصوير مسلسل «قهوة المحطة»، معلقا عليه: «مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025 إن شاء الله تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري»، ومن المفترض أن يظهر بشخصية شاب ريفي.

قصة مسلسل «قهوة المحطة»

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مغلف بالتشويق للكشف جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية.

ابطال مسلسل «قهوة المحطة»

ومسلسل «قهوة المحطة» من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وتم التعاقد حتى الآن مع الفنانين: هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، انتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال أحمد غزي

وكان آخر أعمال أحمد غزي، مشاركته في بطولة فيلم «الحريفة 2»، الذي دارات احداثه حول ماجد «نور النبوي» الذي تجبره الظروف على ترك حياته التي اعتاد عليها، والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

أبطال فيلم الحريفة

وفيلم الحريفة، من بطولة نور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة، ونجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج TVision.