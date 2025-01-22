الألياف الغذائية: درع قوي ضد البكتيريا الضارة في الأمعاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 08:56 مساءً - هل تعلم أن الأطعمة الغنية بالألياف تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة أمعائك؟ وفقًا لدراسة جديدة، يمكن للألياف الغذائية أن تساعد في منع نمو البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

كيف تعمل الألياف؟

أظهرت الأبحاث أن الألياف الغذائية تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة الموجودة في أمعائنا. عندما نتناول الألياف، تتغذى عليها هذه البكتيريا النافعة وتتكاثر، مما يخلق بيئة غير مضيافة للبكتيريا الضارة. وبالتالي، تساعد الألياف في الحفاظ على توازن صحي لميكروبيوم الأمعاء.

أهمية ميكروبيوم الأمعاء

ميكروبيوم الأمعاء هو عبارة عن مجتمع معقد من الميكروبات التي تعيش في أمعائنا. يلعب هذا المجتمع دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:

الهضم: تساعد البكتيريا النافعة في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

المناعة: يعزز ميكروبيوم الأمعاء صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض.

الصحة العقلية: هناك أدلة متزايدة على وجود صلة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية.

فوائد تناول الألياف الغذائية:

منع نمو البكتيريا الضارة: كما ذكرنا سابقًا، تساعد الألياف في الحفاظ على توازن صحي لميكروبيوم الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

تحسين الهضم: الألياف تضيف حجمًا للبراز وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك والإسهال.

خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: ارتبط تناول الألياف الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان.

أطعمة غنية بالألياف:

الحبوب الكاملة: القمح الكامل، الشوفان، الأرز البني

الفواكه والخضروات: التفاح، الموز، البرتقال، البروكلي، الجزر

البقوليات: الفول، الحمص، العدس

المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الكتان

نصائح لزيادة تناول الألياف:

أضف الخضروات والفواكه إلى وجباتك: حاول تناول خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميًا.

اختر الحبوب الكاملة: استبدل الأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء بالحبوب الكاملة.

تناول البقوليات بانتظام: أضف البقوليات إلى الحساء والسلطات.

شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على نقل الألياف عبر الجهاز الهضمي.

هذا والألياف الغذائية هي عنصر أساسي لصحة جيدة. من خلال زيادة تناول الألياف، يمكنك دعم صحة أمعائك، وتعزيز جهاز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.