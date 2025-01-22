عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سالزبورج النمساوي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"،، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وسالزبورج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.