القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة خلال تصريحات تلفزيونية عن أزمتها مع الاستخدام الخاطئ لـ الفيلر، حزنها بسبب حدوث تشوهات في شفتيها، وذلك بعدما ردت على انتقادات أطباء التجميل لها.

شام الذهبي تكشف أزمتها مع الاستخدام الخاطئ لـ الفيلر

وقالت شام: شفايفي باظت من كتر الحقن، وتعرضت للانتقادات من الأطباء، والسبب أني نشرت فيديو عن النتائج السلبية لكثرة حقن شفايفي، ومع كثرة استخدامي للفيلر شفايفي باظت قبل ما أفتح العيادة.

من هي شام الذهبي؟

اسمها الحقيقي شام أيمن الذهبي الابنة الأولى للمطربة السورية أصالة نصري، وشهرتها شام الذهبي وولدت في عام 1992 في مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، لديها شقيق واحد من والدها وهو خالد الذهبي، ولديها أيضًا أخان غير شقيقين هما آدم وعلي طارق العريان، انتقلت للعيش مع والدتها بعد انفصال والديها في عام 2005.

و تعمل شام كطبيبةٍ جلديةٍ وخبيرةٍ في مجال عمليات التجميل والعناية بالبشرة، تزوجت في المرة الأولى من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في عام 2014م، وكانت في الثانية والعشرين من العمر، واستمر زواجهما لمدة أربع سنوات، وأعلنا عن الانفصال في نفس العام، تزوجت في المرة الثانية من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، في عام 2023م.

اخر اعمال أصالة

وكان اخر اعمال أصالة هي أغنية ممنوع لـ أصالة، من كلمات وألحان غالية شاكر، وتعد أحدث أغانيها للعام الجديد 2025، وجاءت كلماتها: «ممنوع تتركني ممنوع، كلشي إلا هالموضوع، وعدني أجري ع أجرك كيف ما برمت، حاجة تغير الموضوع، رح ضل رنلك قلك اني كتير شتقتلك، رح تسمع صوتي حتى رح أكتبلك ولحنلك، يا رفيق الروح بلا ما تروح، خليني شمك ضمك حبك قبل ما تروح، إن شالله منبقى سوا قول إن شالله، اسمالله من عيون العالم اسمالله، يا رفيق الروح بلا ما تروح».