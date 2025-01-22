مال وأعمال

وزير الاستثمار يبحث مع أجيليتي تطوير منطقة لوجستية بالمنطقة…

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  • وزير الاستثمار يبحث مع أجيليتي تطوير منطقة لوجستية بالمنطقة… 3/10
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  • وزير الاستثمار يبحث مع أجيليتي تطوير منطقة لوجستية بالمنطقة… 5/10
  • وزير الاستثمار يبحث مع أجيليتي تطوير منطقة لوجستية بالمنطقة… 6/10
  • وزير الاستثمار يبحث مع أجيليتي تطوير منطقة لوجستية بالمنطقة… 7/10
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يبحث مع أجيليتي تطوير منطقة لوجستية بالمنطقة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 09:19 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا مع طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أجيليتي”، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، والتي تعمل ب 100 دولة حول العالم، في إطار مشاركته بفعاليات “المنتدى الاقتصادي العالمي 2025” بمدينة دافوس السويسرية.

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وقال وزير الاستثمار إن اللقاء ناقش مستجدات مشروع الشركة الحالي في مصر، الذي يهدف إلى تطوير منطقة لوجستية حديثة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والذي يسهم في تحديث منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة.

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وأوضح الخطيب أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون دولار، يعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي.

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ودعا الوزير الشركة إلى زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم الشراكات العالمية.

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ومن جانبه، أشار طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أجيليتي” العاملة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية إلى خبرة الشركة في مجال أتمتة الجمارك، والتي تُعد واحدة من الركائز الأساسية التي يمكن أن تدعم تطوير نظام الجمارك في مصر.

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واستعرض سلطان مشروع الشركة بالعين السخنة، والذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 100,000 متر مربع، حيث تغطي المرحلة الأولى 25,000 متر مربع، فيما ستغطي المرحلة الثانية 75,000 متر مربع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة العمليات الجمركية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية مصر كمركز لوجستي عالمي.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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