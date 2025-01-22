رئيس الوزراء: مصر ترحب باستضافة فعاليات منتدى دافوس المقبلة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:15 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وذلك خلال حضوره فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، وأكد رئيس الوزراء تطلعه لتوثيق التعاون مع المنتدى، فضلًا عن تطلع مصر لاستضافة أيه فعاليات مقبلة للمنتدى في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، عن ترحيبه برئيس مجلس الوزراء وتقديره للمشاركة في المنتدى، مؤكداً تطلعه لتوثيق التعاون بين المنتدى والحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أعرب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي، عن ترحيبه من حيث المبدأ بعقد إحدى فعاليات المنتدى في مصر مع إمكانية استمرار التشاور حول هذا الأمر بين الجانبين، موضحاً أنه يتطلع لبحث المقترح مع إمكانية التفكير في شعار للفعالية لكي تكون محل تركيز ونقاش خلال الاجتماعات.

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في نهاية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن ترحيبه باستمرار التشاور بين الجانبين حول هذا المقترح.