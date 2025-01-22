أنغام توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب: "ربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة أنغام، عن علاقتها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، ووجهت رسالة لها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج كلمة أخيرة، الذي يُعرض على قناة ON.

أنغام تتحدث عن شيرين

وقالت أنغام: أنا وشيرين كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب واعتبرها أختي الصغيرة، ولكن حاليًا بقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا ليها.

أنغام توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

ووجهت أنغام رسالة إلى شيرين: كل ما يمكنني قوله أنني أتمنى لها أيام ومستقبل أفضل، وأتمنى لها دوام الصحة وأن تستمع بأولادها وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها، وربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يتم فهمه بشكل صحيح مثلما قولته.

اخر اعمال أنغام

وكان اخر اعمال أنغام هي أغنية هو أنت مين، قدمتها أنغام ضمن ألبومها تيجي نسيب، وتصدرت التريند وقت طرحها، ونفس الأمر بالنسبة لأغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور والتي حققت ما يقرب من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.

كلمات أغنية هو أنت مين

ھو إنت مین

علشان في ثانیة تشیل حاجات

وتھد رصة ذكریات

وتلخَّص العمر في یومین

لیه تبقى مین

علشان تزورني تقوم تبات

جوة في سواد العین وأخبیك بالسنین

یا أخي الشوق لیك واخذني لفین ومین عنك یرجعني

قلیل منك ما یرویش عین ولا كثیرك مشبعني

یا أخي الشوق لیك واخذني لفین ومین عنك یرجعني

قلیل منك ما یرویش عین ولا كثیرك مشبعني

یا قلبك لو عینیك نایمین وعن نوم عیني تمنعني

بحبك كل یوم حبین وأجیب قلبین منین یعني

یا قلبك لو عینیك نایمین وعن نوم عیني تمنعني

بحبك كل یوم حبین وأجیب قلبین منین یعني

ھو إنت مین.