علي الألفي يكشف تفاصيل ألبومه "صباح الخير" ويطرحه بطريقة "ريل ميوزك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان علي الألفي ألبومه الغنائي الجديد "صباح الخير"، والذي يأتي بشكل مبتكر من خلال طرح أغانيه على طريقة الـ "ريل ميوزك" أو "المقاطع القصيرة"، وذلك عبر كافة منصات الموسيقى بجانب مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وأكد الألفي، في بيان صحفي، أن هذا المشروع يأتي كمبادرة لتقديم رؤية جديدة في صناعة المحتوى الموسيقي، تستند إلى تسليط الضوء على المواقف الإنسانية اليومية من خلال سلسلة من الألبومات التي تستهدف جمهورًا عربيًا واسعًا ومتعدد الثقافات.

علي الألفي - ألبوم صباح الخير

وعن تفاصيل الألبوم، قال علي الألفي: "أغاني الألبوم من كلمات الشاعر شادي شديد، وألحاني بشكل كامل عدا أغنية وحيدة تحمل اسم الراديو من ألحان إبراهيم الطرابيشي. أما على مستوى التوزيع، فهو بالكامل من توزيع إبراهيم الطرابيشي، وإخراج مصطفى خضر".

واستكمل حديثه قائلًا: "الألبوم الأول للمشروع فكرة المبدع مصطفى خضر، ويحمل عنوان صباح الخير. يتضمن الألبوم 12 أغنية قصيرة، جميعها تحتفي بلحظة بدء اليوم، ومدة كل منها أقل من دقيقة ونصف. وهي نوع جديد من الأغاني أطلق عليه اسم ريل ميوزك (Reel Music)".

وتابع الألفي: "يركز الألبوم على موضوعات يومية قريبة من القلب، تعكس أشياء نتعلق بها ونحتاج للتعبير عن حبنا لها، مثل الابنة، الأب، العمل، وحتى مشروباتنا المفضلة. وأنا، كمغنٍ وملحن، أعمل على أن أكون صانع محتوى موسيقي يعبر عن مشاعر الناس، وأن أقدم تجربة فنية تحاكي واقع كل شخص، بغض النظر عن عمره أو خلفيته".

وقال الألفي إن المشروع لن يقتصر على الجمهور المصري فقط، بل سيستهدف الجمهور العربي ككل، مع الأخذ في الاعتبار الفروق الثقافية داخل البلدان العربية، لافتًا إلى أنه سيحتوي على أغاني بلهجات عربية متنوعة تعكس طبيعة المناطق المختلفة ومزاجها الخاص، مما يجعل المشروع غنيًا بالمشاعر والتفاصيل التي تلامس وجدان كل مستمع.

واختتم الألفي حديثه قائلًا: "مشروع ريل ميوزك (Reel Music) انطلاقة أولى ضمن خطة طويلة الأمد مع مصطفى خضر وشركة بوڤو ستوديوز. فنحن نطمح إلى تقديم حكايات تمس القلوب وتعبر عن واقع حياتنا اليومية. فكل أغنية بمثابة قصة تحمل مشاعر الإنسان العربي وتعكس مزاجه".

وحول المشروع، قال مصطفى خضر: "نسعى إلى تقديم تركيبة غنائية بشكل ومنظور متطور يتماشى مع التجديد الواضح في مزاج الجمهور وتفاصيل حياتهم المتغيرة والمتجددة يوميًا. التعاون مع الألفي مليء بالتفاصيل المميزة التي حاولنا أن تظهر في كافة أغاني المشروع الذي يحتوي على عشرات الأغاني المصنوعة على طريقة الريل ميوزك (Reel Music)، والتي ستكون سابقة من نوعها على مستوى عالٍ من الحرفية، على أن نطرح باقي أغاني المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة".