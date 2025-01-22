عرض المتهم بقتل مواطن وفصل رأسه عن جسده بالأقصر على النيابة المسائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 06:33 مساءً - تشهد نيابة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عرض متهم مضطرب نفسيا لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته، وذلك عقب إنهاء تحقيقات رجال الشرطة معه، ليستمع إلى أقواله في الواقعة رجال النيابة ويتم التحقيق معه في القضية الأهم بالأقصر حالياً.

فيما قام رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، بإجراء التحقيق مع المتهم لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته، حيث شهدت منطقة أبو الجود قيام شاب مضطرب نفسيًا بقتل مواطن بطريقة بشعة وسط ذهول المارة، وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتجرى في مديرية أمن الأقصر التحقيقات على قدم وساق مع المتهم في الواقعة لمعرفة أسباب ارتكابه للجريمة، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي بمنطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر، يفيد بقيام شاب مضطرب نفسياً، بالتخلص من مواطن يدعي "حجاج. ج. م" 59 سنة، ذبحا وقطع رأسه وسط ذهول أهالي منطقة السكن في أبو الجود بوسط المدينة، وانتقلت على الفور لموقع الحادث قوة أمنية، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم لمعرفة سبب ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال شهود عيان بالمنطقة، إن الشاب القاتل مضطرب نفسيًا منذ سنوات ويتعاطى المواد المخدرة، ويقوم بافتعال المشاجرات أكثر من مرة مع الأهالي في منطقة السكن، وفوجئ الجميع بما قام به بذبح المواطن وقطع رأسه أمام أعين المواطنين بالمنطقة بسلاح ابيض كان بحوزته دون معرفة أسباب ما حدث حتى الآن.