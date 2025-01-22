كولر يكشف أسباب تعادل الأهلى مع فاركو فى الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 07:35 مساءً - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي لاحت له العديد من الفرص أمام فاركو، ولكن لم يتم تسجيل الأهداف بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: أرضية الملعب لم تساعدنا على اللعب بأريحية، ولا بد من إيجاد حل لمثل هذه الأمور.

وقال: رغم حالة أرضية الملعب كان لنا محاولات عديدة، وأضطررنا إلى الدفع بلاعبين من الشباب، والسبب في ذلك ضغط المباريات والإصابات العديدة التي تضرب اللاعبين.

كان الأهلي تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 19 في صدارة ترتيب الدوري لكنه فقد النقطة الثامنة فى صراع الصدارة، بينما وصل فاركو إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول المسابقة.