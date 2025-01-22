أول صورة من العتاولة 2 بطولة أحمد السقا وطارق لطفي رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج أحمد خالد عن كواليس مسلسله العتاولة 2، الذي من المقرر عرضه رمضان 2025.

أول صورة من مسلسل العتاولة 2

ونشر أحمد خالد، مخرج مسلسل العتاولة 2، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنانة فيفي عبده والفنان أحمد السقا.

تعليق أحمد خالد علي صورته مع السقا وفيفي

وكتب: "ساموراي وفوفا …. شديده ونصار ….. سقا وفيفي حبايب قلبي العتاولة الذ مسلسلات رمضان يارب".

ابطال مسلسل العتاولة الجزء الأول

وشارك الجزء الأول من مسلسل العتاولة فى ماراثون رمضان الماضي: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

تدور قصة العتاولة حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

وكان آخر أعمال الفنان أحمد السقا هو فيلم «السرب»، الذي تم طرحه في مايو الماضي بالسينمات، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه، والذي دار حول أحداثًا حقيقية لملحمة قام بها أبطال القوات المسلحة المصرية في مدينة «درنة» الليبية بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصريًا قبطيًا، شارك في بطولته: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.