انت الأن تتابع خبر شديدة ونصار.. أحمد السقا وفيفي عبده من كواليس تصوير مسلسل العتاولة 2 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك المخرج أحمد خالد صور جديدة من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل العتاولة والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا إلى جانب كلا من طارق لطفي وباسم سمرة، ومن المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

ونشر المخرج أحمد خالد صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ورصده موقع تحيا مصر ظهر بها رفقة الفنانة فيفي عبده والفنان أحمد السقا وعلق عليها، قائلا: ساموراي و فوفا …. شديده و نصار ….. سقا و فيفي.. حبايب قلبي العتاولة الذ مسلسلات رمضان يارب.

وكانت قد شاركت فيفي عبده البوستر الفردي من مسلسل العتاولة والذي روجت له منصة شاهد الالكترونية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ومن المقرر أن يحقق العمل نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه واستقبل الجمهور مشاركة فيفي عبده في العتاولة 2 بترحاب شديد.

فيفي عبده مسلسل العتاولة 2

وظهرت فيفي عبده في بوستر مسلسل العتاولة 2 وهي ترتدي عباءة باللون الزهري وتمسك بيدها سبحة مما يوضح أنها تظهر بشخصية معلمة في السوق.

ويذكر، أن مسلسل العتاولة 2 من بطولة النجوم فيفي عبده، ثراء جبيل، نسرين أمين، ومن جانبهم يشارك أبطال المسلسل الشخصيات الرئيسية من الموسم الأول منهم أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، هدى الإتربي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، ونخبة من الفنانين والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2

ويعد مسلسل العتاولة 2 من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج "سيدارز آرت برودكشن" صباح إخوان، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الالكترونية وشاشة قنوات mbc مصر وذلك في إطار 30 حلقة طوال شهر رمضان المقبل من عام 2025.

هذا وكانت آخر أعمال فيفي عبده مشاركاتها في كليب أغنية أنا من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى، وسبق وروجت لها الفنانة أمس للأغنية بمقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك رصده موقع تحيا مصر، وعلقت عليه قائلة: أنا وويجز فى أغنية جديدة بعنوان أنا قريباً.