شاهد.. أول ظهور لـ فيفي عبده من كواليس ”العتاولة” برفقة زينة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:30 صباحاً - نشرت الفنانة زينة عبر حسابها علي موقع الفيديوهات الشهير تيك توك ، فيديو يجمعها بالفنانة فيفي عبده ، في أول ظهور لها من كواليس مسلسل العتاولة .

ومن المقرر أن تظهر الفنانة فيفي عبده في الجزء الثاني من مسلسل “ العتاولة ” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم في شخصية جديدة ضمن الأحداث.

مسلسل "العتاولة 2 " بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

العمل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم علي قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .