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دوري نجوم العراق (14): الزوراء يلاقي النفط

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الطلبة مع أربيل الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وزاخو مع الكهرباء الساعة 17:00، والكرمة مع النجف بنفس التوقيت، والزوراء مع النفط الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
القاسم × كربلاء 1-0
الحدود × ديالى 1-0
الميناء × نفط البصرة 2-0
نوروز × الكرخ 1-0
الشرطة × نفط ميسان 3-3
دهوك × القوة الجوية 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- القوة الجوية: 28 نقطة
2- الشرطة: 27 نقطة
3- زاخو: 25 نقطة
4- الزوراء: 25 نقطة
5- دهوك: 24 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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