دوري نجوم العراق (14): الزوراء يلاقي النفط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الطلبة مع أربيل الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وزاخو مع الكهرباء الساعة 17:00، والكرمة مع النجف بنفس التوقيت، والزوراء مع النفط الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

القاسم × كربلاء 1-0

الحدود × ديالى 1-0

الميناء × نفط البصرة 2-0

نوروز × الكرخ 1-0

الشرطة × نفط ميسان 3-3

دهوك × القوة الجوية 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- القوة الجوية: 28 نقطة

2- الشرطة: 27 نقطة

3- زاخو: 25 نقطة

4- الزوراء: 25 نقطة

5- دهوك: 24 نقطة