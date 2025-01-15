نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (14): الزوراء يلاقي النفط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الطلبة مع أربيل الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وزاخو مع الكهرباء الساعة 17:00، والكرمة مع النجف بنفس التوقيت، والزوراء مع النفط الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
القاسم × كربلاء 1-0
الحدود × ديالى 1-0
الميناء × نفط البصرة 2-0
نوروز × الكرخ 1-0
الشرطة × نفط ميسان 3-3
دهوك × القوة الجوية 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- القوة الجوية: 28 نقطة
2- الشرطة: 27 نقطة
3- زاخو: 25 نقطة
4- الزوراء: 25 نقطة
5- دهوك: 24 نقطة