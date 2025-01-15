نشكركم على متابعتكم خبر سرطان البنكرياس: أعراض صامتة يجب الانتباه إليها وأهم عوامل الخطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 11:50 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان وأكثرها فتكًا، وذلك لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة. غالبًا ما تكون أعراضه غامضة وتشبه أعراض أمراض أخرى، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص وانخفاض فرص الشفاء. في هذا المقال، سنتناول أهم أعراض سرطان البنكرياس التي يجب الانتباه إليها، بالإضافة إلى عوامل الخطر وطرق التشخيص.

غالبًا ما لا يسبب سرطان البنكرياس أي أعراض في مراحله المبكرة. وعند ظهور الأعراض، قد تكون غامضة وغير محددة. من أهم هذه الأعراض:

آلام البطن والظهر: ألم مستمر أو شديد في الجزء العلوي من البطن أو الظهر، قد يزداد سوءًا بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

تغيرات في مستوى السكر في الدم: ظهور مفاجئ لمرض السكري، أو صعوبة السيطرة على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

الغثيان والقيء: غثيان أو قيء متكرر بعد الوجبات، أو قيء دموي في بعض الحالات.

الحكة الشديدة: حكة شديدة في جميع أنحاء الجسم، قد تكون مصحوبة باليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

تغيرات في البراز: إسهال متكرر أو إمساك أو تغيرات في قوام البراز (مثل البراز الشاحب أو الدهني).

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الشهية وفقدان الوزن دون محاولة.

اليرقان: اصفرار الجلد وبياض العينين، قد يكون مصحوبًا ببول داكن وبراز فاتح اللون.

من المهم استشارة الطبيب فورًا عند ظهور أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو تزداد سوءًا. التشخيص المبكر يلعب دورًا حاسمًا في تحسين فرص الشفاء.

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، منها:

التدخين: يُعتبر التدخين من أهم عوامل الخطر.

السمنة: وخاصة السمنة المصحوبة بمرض السكري من النوع الثاني.

التهاب البنكرياس المزمن: التهاب البنكرياس لفترة طويلة.

التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس أو بعض المتلازمات الوراثية (مثل جينات BRCA1 أو BRCA2).

التعرض لبعض المواد الكيميائية: مثل المبيدات الحشرية والبتروكيماويات.

التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر.

يعتمد تشخيص سرطان البنكرياس على عدة فحوصات، منها:

الفحوصات البدنية والتاريخ الطبي.

تحاليل الدم.

التصوير الطبي: مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي.

الخزعة: أخذ عينة من أنسجة البنكرياس لفحصها تحت المجهر.

يعتمد علاج سرطان البنكرياس على مرحلة السرطان والحالة الصحية العامة للمريض. تشمل خيارات العلاج:

الجراحة: استئصال جزء أو كل البنكرياس.

العلاج الكيميائي.

العلاج الإشعاعي.

العلاج الموجه.

معدل البقاء على قيد الحياة:

معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لسرطان البنكرياس منخفض نسبيًا، ولكنه يختلف باختلاف مرحلة السرطان وقت التشخيص. الكشف المبكر يلعب دورًا حاسمًا في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة.