ضبط شخصين لاختلاقهما واقعة اختطاف سيارة ومستقليها تحت تهديد السلاح بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية بقيام (شخصان) بإستيقاف سيارة حال سيرها بإحدى الطرق المتاخمة للمنطقة الصحراوية بدائرة القسم وإقتياد مُستقليها عدد (4 أشخاص) تحت تهديد السلاح.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم (5 طلاب ، عاطل - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة ملاكى "محددة- ضُبطت"وبحوزة إثنان منهم (2 بندقية بلاستيكية ).

بمواجهتهم قرر مالك السيارة بقيامه بصناعة مقاطع فيديو تمثيلية ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية وإشتراكه وباقى المذكورين فـى تصوير المقاطع المُشار إليها ، والتى تتضمن قيامهم بإختلاق واقعة إختطاف مُستقلى سيارة تحت تهديد السلاح ، وبمواجهة باقى المذكورين إعترفوا بذات المضمون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.