نواف سلام يتعهد ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

بيروت ـ أ ف ب: تعهَّد رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف نواف سلام أمس الثلاثاء ببسط سُلطة الدولة على كافة أراضي لبنان، غداة تكليفه تشكيل حكومة بعد حصوله على تأييد 84 نائبًا. وتعهَّد سلام في كلمة من القصر الجمهوري بعد لقاء رئيس الجمهورية الجديد «بسط سُلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها»، بالإضافة إلى «العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا» بين حزب الله وإسرائيل بعد حرب مدمرة خاضاها.

وأكد رئيس الحكومة المكلَّف نواف سلام إن يديه «ممدودتان» إلى جميع الفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في «مهمة الإنقاذ والإصلاح» مضيفًا: لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة.. ويداي ممدوتان للجميع للانطلاق سويًّا في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار.