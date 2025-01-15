ملبورن ـ أ.ف.ب: استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف السابع عالميا توازنه بعد خسارة مجموعة للمباراة الثانية تواليا ليبلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، محطما في الوقت ذاته الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر بخوض أكبر عدد من المباريات في منافسات الفردي بالبطولات الكبرى «غراند سلام». وواجه إبن الـ 37 عاما اختبارا صعبا مرة أخرى من البرتغالي المتأهل من التصفيات جايمي فاريا قبل أن يهزمه 6-1، 6-7 (7/‏4)، 6-3 و6-2 على الملعب الرئيس «رود لايفر» ويضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكي توماش ماخاتش (26).

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