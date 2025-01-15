حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 16-1-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 07:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 16-1-2025

مهنياً: تندفع بقوة وتوضح ابمساءل العالقة تحت تاثيرات الاجواء المختلفة والجيدة مع وصول القمر مساء الى برج الدلو الذي يعطيك ارادة قوية وطاقة فلكية ايجابية كذلك لا تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني

عاطفياً: تمر بيوم دقيق بعض الشيء، لكن لا تدع ذلك يؤثر في علاقتك بالشريك لأنه يسعى لمساعدتك

صحياً: لكل داء دواء، ودواء البدانة أو السمنة التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟

حظك اليوم برج الثور الخميس 16-1-2025

مهنياً: لا تزال الشمس الزهرة في الحوت والمشتري في برجك يقدمان لك الدعم لكن لا تعتمد على مساعدة زملائك، يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد خاصة مع انتقال القمر الى الدلو في معاكسة مع برجك ما يجعل الامور بطيئة فارغة فترة باردة مزعجة انتبه لمعاملاتك ولا تتهور.

عاطفياً: في الحب هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16-1-2025

مهنياً: من الايام القوية تنعم طيبة النهار بحظ استثنائي طلتك حديثك يؤمن لك قاعدة شعبية في هذا اليوم الرابح معنويا وماديا يحمل مفاجأة مهنية ومالية صغيرة تفرحك وتدفعك قدماً نحو تطوير أدائك في العمل

عاطفياً: أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق

صحياً: إسترح هذا اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان

حظك اليوم برج السرطان الخميس 16-1-2025

مهنياً: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة مع وصول القمر الى الدلو ما بجعل في الصفوف الامامية فأنت تمتلك القدرة والارادة الحل في يدك والمفتاح في جيبك بالتوفيق.

عاطفياً: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك

صحياً: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك

حظك اليوم برج الاسد الخميس 16-1-2025

مهنياً: قبا الدهر وبعده تاثيرات مشربكة من مواقع فلكية مواجهة مع برجك ما يجعلك غير قادر على تركيز أفكارك يزم يجمل مساءل قضائية قانونية لذاك أنصحك بعدم التسرع فكر طويلا قبل ان توقّع عقداً أو تفسخ عقداً كل شيء محتمل، فكّر جيداً وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ

عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد

حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-1-2025

مهنياً: لا تزال الاجواء الفلكية واعدة قبل الظهر وبعده مع وصول القمر الى الدلو الذي يحمل اجواء مميزة ونجومية كبيرة وحظوظ ما يجعل التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحاً

عاطفياً: عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه

صحياً: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات

حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-1-2025

مهنياً: بداية نهار تحمل المزيد من المتطلبات والواجبات وتراكم في الاعمال ما يجعلك عصبيا لكن سوف تتبدل الأوضاع مع امتقال القمر مساء الى الدلو لينضم الى المريخ وبلوتون فتعيش يوما هوائيا مميزا يحمل لك فرص مناسبة فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها

عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو

صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 16-1-2025

مهنياً: انطلاقة يوم جيد يجعلك من اقوى الابراج وأكثرها حظا لكن اعتبارا مز المساء تتبدل التأثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى الدلو لينضم الى المريخ وبلوتون في معاكسة مع برجك ما يعني اجواء مليئة بالتوتر وتاثيرات متعبة لا تستسلم ولا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها

عاطفياً: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له

صحياً: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة

حظك اليوم برج القوس الخميس 16-1-2025

مهنياً: تعيد المياه الى طبيعتها في هذا الجو المناسب نفسيتك مرتاحة وطلتك بهية تحمل نوع من تفهم مع الآخرين فس هذا اليوم المهم جدا ايجابي يرافقك ويحمل لك عملا جديد او طلة رائعة وفرصة عمل ممتازة أو بداية لمسألة شخصية أو اجتماعية.

عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة

صحياً: لا تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خير البر عاجله

حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-1-2025

مهنياً: لا تزال الاجواء داعمة جدا جدا قبل الظهر وبعده مع انتقاب القمر الى الدلو الى بيت المال الذي يقدم لك جوا واعدا ومشرقا وغنيا بالتطورات المهمة وارباحا مالية ومكاسب معنوية ، وربما قد تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤتمر ما، وقد تحقق أمنية

عاطفياً: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة، إنما ليوم فقط، فلا تقلق

صحياً: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-1-2025

مهنياً: اعتبارا من منتصف النهار تختفي الصعوبات وتدخل في فارة منعشة ناجحة تغذي طموحاتك لحظة وصول القمر الى برجك ما يجعلك تتمتع بنشاط وحيوية تحت تاثيرات القمر من برجك فانت لديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح

عاطفياً: تلتقي شخصاً من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سراً ريثما تتعرف إليه أكثر

صحياً: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجاً كبيراً، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة

حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-1-2025

مهنياً: تعيش اعتبارا من بعض الظهر مع وصول القمر الى الدلو اجواء متقلبة وظروف مزعجة فالجو يصبح متوتر مكهرب ونوعية الوقت ضعيفة لذلك حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.