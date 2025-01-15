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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن خبراته التدريبية وتوليه منصب المشرف على مدربين الحراس بالنادي الأهلي.

"أحدهما الخطيب" سببان لاستمرار أحمد ناجي في عالم التدريب

وفي تصريحاته لبرنامج “جول كاست”، قال ناجي "يعني في البدايه كده ساعات كنت بتعامل مع مدربين مثلا منهم مثلا بوب برادلي مثلا كان يقول لي ايه دايما كان بيسألوه يعني مثلا في أمريكا هتبطل تدريب إمتى".

وأضاف “كان يقول عمري ما هبطل تدريب، أنا لو زهقت من التدريب هروح أدرب عيال صغيرة”.

وتابع “كنت مقرر أدرب 55 سنة فزادوا 10، بدأت التدريب في سن 31، فقلت أدرب 25 سنة، يعني ده رقم كويس اه ولكن يعني لقيتني مطلوب لحد سن 65 أو يعني أنا دلوقتي 67”.

وأكد “المسألة ليها شقين شق مادي وشق معنوي، فطول ما أنت عندك احتياجات مادية فبتقرص، على نفسك ما كنتش أتمنى أن أقرص على نفسي، وتكمل عشان تلتزم بواجباتك تجاه العيال والأحفاد والحاجات، ومسألة معنوية إن أنت مطلوب لحد دلوقتي”

وأتم:الكابتن محمود الخطيب كان مكلمني وقعد معايا عشان امسك المهمه الجديده دي فأنا يعني زي ما تقول دي ايه جتلي من هدية من ربنا عشان أنا كنت خلاص كده كده مش هشتغللاتدريب ف لما كلمني الكابتن طبعا رحبت جدا، وسعيد جدا جدا جدا بان دي تكون آخر مهمة"