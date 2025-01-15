انت الأن تتابع خبر "كل ده بنرميها وهما بيعملوا منها كريمات لنجمات هيليود"فوائد ماء الرز للبشرة والشعر هتدعيلي لو عرفتي ازاي تستخدميها صح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ماء الأرز السائل المستخلص بعد نقع الأرز أو غليه يعد واحدا من أقدم العلاجات الطبيعية التي استخدمت في الطب الشعبي والعناية بالجمال وهو يحتوي ماء الأرز على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات B وE، المعادن، الأحماض الأمينية، ومضادات الأكسدة. هذه المكونات تجعله مفيدا للصحة العامة والبشرة والشعر وهذا ما سنذكره من خلال مقالنا هذا.

فوائد ماء الأرز للبشرة

تفتيح البشرة وتوحيد لونها:

يحتوي ماء الأرز على إنزيمات تساعد في تقليل تصبغات الجلد والبقع الداكنة، مما يمنح البشرة مظهرًا موحدًا ومشرقًا.

تهدئة التهيجات الجلدية:

يمكن لماء الأرز أن يعمل كمهدئ طبيعي للبشرة المتهيجة بسبب حروق الشمس أو الحساسية، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.

محاربة علامات الشيخوخة:

مضادات الأكسدة في ماء الأرز تقلل من تأثير الجذور الحرة، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنظيف المسام وشد البشرة:

عند استخدامه كتونر طبيعي، يساهم ماء الأرز في تقليل حجم المسام، مما يمنح البشرة مظهرا ناعما وخاليا من العيوب.

فوائد ماء الأرز للشعر

تعزيز نمو الشعر:

البروتينات الموجودة في ماء الأرز تقوي بصيلات الشعر، مما يساعد في تحفيز نمو الشعر الصحي.

زيادة لمعان الشعر:

يُستخدم ماء الأرز كغسول طبيعي للشعر، حيث يمنحه لمعانًا طبيعيًا وملمسًا ناعمًا.

تقليل تساقط الشعر:

الخصائص المغذية في ماء الأرز تساعد في تقليل تساقط الشعر وتعزيز قوته من الجذور حتى الأطراف.

فوائد ماء الأرز الصحية

تحسين الهضم

شرب ماء الأرز يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة مثل الإسهال وعسر الهضم، حيث يعمل النشا الموجود فيه على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

زيادة الطاقة

بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات، يعد ماء الأرز مصدرا طبيعيا للطاقة، خاصة بعد النشاط البدني.

طريقة تحضير ماء الأرز