انت الأن تتابع خبر اقوي مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم للعرايس يزيل البقع الداكنة والجلد الميت من أول دهنة هتبقي ملكة جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد اصبح اسمرار البشرة وتراكم البقع على الوجه من مشاكل البشرة الدائمة التي تبحث ربة المنزل عن حل لها، حيث أنها تسبب لها الكثير من الاحراج المستمر ويمكن أن توقفها عن الخروج من المنزل ونجد أيضا مشكلة التجاعيد فهي عبارة عن خطوط صغيرة تظهر في الوجه بعد سن الأربعين وهي تسبب لها الأحراج أيضا ونجد أن تلك الخطوط تظهر بسبب نقص مادة الكولاجين في البشرة والتي يمكن تعويضها بمكون طبيعي وهو لبان الذكر فهو عبارة عن كولاجين طبيعي للبشرة بسبب وجود المادة الصمغية به وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل مقشر طبيعي بواسطة لبان الذكر .

مكونات المقشر الطبيعي

عندما نقوم بعمل المقشر الطبيعي في المنزل نجده يحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في كل منزل

وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

لبان ذكر.

ماء.

ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة كركم.

زيت زيتون.

طريقة تحضير المقشر الطبيعي

يحضر المقشر الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيره بكل بساطة في المنزل

وسوف نوضح خطوات تحضير المقشر من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به لبان الذكر والماء ونرفعه على النار ونتركه يغلي وعند تمام الغليان نرفع الخليط من على النار.

نترك الخليط حتى يبرد تماما ثم نقوم بتصفيته ونأخذ الماء الخاص به ونضع به النشا والكركم مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع الملح مع تقليبه تقليب بسيط حتى لا يذوب وتبقى حبيبات الملح بارزة حتى تساعدنا في تقشير البشرة.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون على تلك المكونات مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس مع الحرص ببروز حبيبات الملح.

نغسل الوجه جيدا قبل وضع المقشر ونقوم بتنشيفه ثم نضع عليه المقشر مع عمل حركات دائريه للوجه حتى يتمكن الملح من تقشر البشرة.

تترك الوصفة على الوجه بعد عمل الحركات الدائرية لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بشطفها وسوف نلاحظ مدى التخلص من جميع البقع والشوائب، التجاعيد وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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