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كأس بلجيكا: كلوب بروج يواجه جينك

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، وغداً، مباراتا ذهاب نصف نهائي كأس بلجيكا بكرة القدم، حيث يلعب اليوم كلوب بروج مع جينك الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل كلوب بروج إلى نصف النهائي بفوزه في دور الثمانية على أود لوفين 3-0، فيما تأهل جينك على حساب سينت ترويدنس 4-0.

ويلتقي في نصف النهائي الآخر، غداً الخميس، فريقا أندرلخت ورويال أنتويرب الساعة 22:45 أيضاً.

وتأهل أندرلخت إلى هذا الدور بعبور بيرشكوت 1-0 في ربع النهائي، وتأهل رويال أنتويرب بفوزه على سانت جيلواز 5-1.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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