نشكركم على متابعتكم خبر أرني سلوت: الحظ وقف إلى جانب ليفربول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:52 صباحاً - اعترف أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، أن فريقه كان محظوظاً في التعادل 1-1 مع نوتينغهام فورست، أمس الثلاثاء، في الجولة الـ 21 من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال سلوت في تصريحات بعد المباراة: يجب أن تكون محظوظًاً بعض الشيء مع التبديلات… لقد أخرجنا كوناتي في تلك اللحظة (لحظة تسجيل ديوجو جوتا هدف التعادل بعد 22 ثانية من مشاركته) رغم أنه يشكل تهديداً كبيراً عادةً في الكرات الثابتة، لكننا نعلم جميعاً أن جوتا يمكنه تسجيل هدف، كما يتميز تسيميكاس بتسديداته الجيدة… لقد أشركناهما لتسجيل هدف، ولكنهما نجحا حقاً في ذلك بعد 22 ثانية.

وعن الأداء الدفاعي لفريق نوتينغهام فورست، قال سلوت: كان على حارس المرمى (سيلس) أن يقوم ببعض التصديات الرائعة، لكن مدافعي الفريق قاموا أيضاً ببعض التدخلات الجيدة مع العديد من الفرص… لقد وقفوا أمام كل التسديدات تقريباً.

وعن أداء فريقه قال: لم أكن لأطلب المزيد… كان الشوط الثاني رائعاً… لا يوجد العديد من الفرق التي يمكنها خلق الكثير من الفرص ضد خصم قوي دفاعياً… لسوء الحظ لم نتمكن من الحصول على فرصة ثانية… من الصعب جداً على كل فريق أن يخلق فرصاً هنا… وفي بعض الأحيان كانت هناك فرصة تلو الأخرى، على الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً في بعض الأحيان لإعادة الانطلاق.