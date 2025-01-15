العالم اليوم - ساعر يردّ على بلينكن بشأن توحيد غزة والضفة الغربية

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن ساعر قوله ردا على بلينكن: "الدولة الفلسطينية ستكون بالتأكيد دولة حماس".

وأضاف: "يجب على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن دفع الأموال للإرهابيين. كان هذا شرطا من الاتحاد الأوروبي".

وكشف وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، مؤكدا أنها ستسلم إلى إدارة دونالد ترامب.

وقال بلينكن إن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تتولاها السلطة الفلسطينية ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف أجنبية.

وأضاف بلينكن، كاشفا عن خطة طال انتظارها لما بعد الحرب مع انتهاء ولايته: "نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة".

وأوضح أن الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

ودعا المسؤول الأميركي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكدا أن إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحها.

