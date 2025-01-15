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أخبار العالم

تاريخ النشر:15.01.2025 | 14:43 GMT

الصين تفرض قيودا على أربع شركات دفاعية أمريكية

أعلنت وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، إدراج أربع شركات دفاعية أمريكية على قائمة المنظمات غير الموثوقة.

وكما هو محدد على موقع وزارة التجارة، فإن شركة acific Rim Defense، وشركة AEVEX Aerospace، وشركة LKD Aerospace، وشركة Summit Technologies Inc تخضع للقيود الجديدة التي تُحرم بموجبها من حق المشاركة في عمليات التجارة الخارجية مع الشركات الصينية، حيث لم يعد بإمكانها العمل كمستثمر في الصين، ولم يعد بإمكان ممثلي إدارتهم السفر أو العمل أو الإقامة في الجمهورية.

ويُشار إلى أن مثل هذه التدابير اتخذت فيما يتصل بتوريد الأسلحة إلى جزيرة تايوان، وتهدف إلى "حماية سيادة الدولة والأمن ومصالح التنمية" في الصين.

وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فرت بقايا قوات "الكومينتانغ" بقيادة تشيانغ كاي شيك (1887-1975) إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية، ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايبيه بالعلم وبعض السمات الأخرى لجمهورية الصين السابقة، التي كانت موجودة على البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة.

وبحسب الموقف الرسمي لبكين، والذي تدعمه معظم الدول بما في ذلك روسيا، فهي إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية، ورغم اعترافها بسياسة "الصين الواحدة"، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على اتصالاتها مع إدارة تايبيه وتزود الجزيرة بالأسلحة.