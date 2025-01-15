صندوق تحيا مصر يطلق قافلة طبية بالفيوم لرعاية 2000 مواطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 07:34 مساءً - في إطار استراتيجية صندوق تحيا مصر المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية في جمهورية مصر العربية، ينظم الصندوق قافلة طبية شاملة بمركز شباب النزلة في محافظة الفيوم يومي 15 و16 يناير الجاري، وتستهدف القافلة أكثر من ألفي مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع بنك الشفاء المصري.

في هذا السياق، حرص الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، علي تفقد العيادات في القافلة الطبية لصندوق تحيا مصر، واستمع باهتمام إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، كما وجه الشكر إلى كل القائمين على القافلة، لجهدهم المبذول لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

تقدم القافلة الطبية الشاملة من صندوق تحيا مصر مجموعة واسعة من الخدمات، فبجانب الكشف الطبي الشامل، توفر مختبرات مجهزة لإجراء التحاليل اللازمة لتشخيص الأمراض بدقة، وصولاً إلى صرف الأدوية، وكل الخدمات التي تقدم بالقافلة مجانًا، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية، حيث يتم الكشف من قِبل نخبة من الأطباء المتخصصين، في تخصصات تشمل الرمد، والجلدية، والباطنة، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، مع تحويل الحالات التي تتطلب تتدخل جراحي إلى المستشفى لإجراء العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم القافلة ورش عمل توعوية حول أهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض المزمنة، كل ذلك يتم تحت إشراف فريق طبي متخصص، كما تهتم القافلة بتوفير بيئة آمنة وصحية بتطبيق أحدث الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

استهدفت القافلة الطبية الشاملة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظة الفيوم بقرى المغربين، والسلام، ومنشأة رحمي، والجعافرة، وبحر أبو المير، وديسا، وسنورس، وبيهمو وإبشواي، ومنشأة ربيع، والروضة، والخالدية، والحامدية، ومنشأة الأمير، وكفور النيل والتوفيقة، والكومي، والطامية، والشواشنة، وقارون، والمحمودية، كما حظيت القافلة الطبية بإقبال كبير من أهالي القرى منذ الصباح الباكر، مما يؤكد الحاجة الماسة للقوافل الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يسعى إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية، من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية الدورية التي تستهدف مناطق مختلفة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا في مختلف القري والنجوع بمحافظات جمهورية مصر العربية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل.