العالم اليوم - ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:27 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لكم!"

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما كشف مصدر أميركي لـ"دوت الخليج" أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف أبلغ عدة دول عربية بإتمام العمل على صفقة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف: "مبعوث ترامب أبلغ إسرائيل بضرورة وقف الحرب فورا".