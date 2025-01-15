عاجل: ضابط برتبة رائد مرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - خضع بيت هيجسيث، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للاستجواب في مجلس الشيوخ تمهيدًا لتعيينه وزيرًا للدفاع للولايات المتحدة الأمريكية.

السيرة المهنية لبيت هيجسيث

بيت هيجسيث، ضابط سابق في الحرس الوطني الأمريكي، شغل عدة مناصب عسكرية خلال مسيرته. كان قد خدم في كتيبة مينيسوتا الوطنية ثم انتقل إلى الحرس الوطني للجيش الأمريكي، حيث ترقى إلى رتبة رائد. خلال خدمته العسكرية، شارك في ثلاث مهمات خارجية في أماكن مثل خليج جوانتانامو، وقاد فصيلة في العراق، كما قام بتدريس تكتيكات مكافحة التمرد في أفغانستان.

مهنة إعلامية وآراء سياسية

وُلد هيجسيث في 6 يونيو 1980 في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. بخلاف مسيرته العسكرية، كان أيضًا شخصية إعلامية بارزة حيث عمل كمقدم مشارك في برنامج "Fox & Friends Weekend" من عام 2017 حتى عام 2024. أثناء عمله في البرنامج، أصبح معروفًا بآرائه السياسية المحافظة، وكان من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب.

جلسة الاستجواب في مجلس الشيوخ

في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أتيحت الفرصة لأعضاء المجلس لاستجواب هيجسيث حول تعيينه في منصب وزير الدفاع. أثار أحد الأسئلة، الذي طرحته السيناتور الديمقراطية مازي هيرونو من هاواي، ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سألته عن احتمالية غزو جرينلاند أو الاستيلاء على قناة بنما. جاء رد هيجسيث بأن الرئيس ترامب لا يصرح عن استراتيجياته علنًا، ورفض الكشف أي نية أو توجيه لهذا الشأن.

ردود هيجسيث على تساؤلات أخرى

من بين الأسئلة التي وُجهت له، كان هناك سؤال حول حادثة الاعتداء على المتظاهرين في واشنطن. أجاب هيجسيث بأنه كان جزءًا من وحدة الحرس الوطني في ساحة لافاييت أثناء تلك الأحداث، وأنه كان يحمل درع مكافحة الشغب نيابة عن بلاده. كما نُوقشت مزاعم عن اعتداءات جنسية واتهامات بتناول الكحول أثناء العمل، وهي مزاعم نفى هيجسيث صحتها بشكل قاطع.